Siberische tijger Anya nieuwste aanwinst DierenPark Amersfoort

Dieren

Vandaag, 14:57 - Update: 57 minuten geleden

DierenPark Amersfoort heeft er sinds kort een nieuwe bewoonster bij: de Siberische tijger Anya. De tijgerin is anderhalf jaar oud en komt over uit de dierentuin in het Duitse Münster. Opvallend detail: ook haar oma, Siberische tijger Angara, leefde jarenlang in DierenPark Amersfoort.

Anya is nu druk bezig om te wennen aan haar nieuwe verblijf. Daarna volgt een spannende volgende stap: de kennismaking met tijgerman Krai. Voorlopig gebeurt dat nog op afstand. De dieren krijgen de tijd om aan elkaars aanwezigheid te wennen, wat een zorgvuldig proces is. Aan de hand van hun gedrag wordt bekeken of een volgende stap mogelijk is. Pas als het moment daar is, worden de tijgers bij elkaar gezet. De hoop is dat het klikt en dat dit in de toekomst kan leiden tot welpjes in het dierenpark.

Ernstig bedreigd

De Siberische tijger is wereldwijd ernstig bedreigd. Dat komt vooral door stroperij. In onder meer China worden lichaamsdelen van het dier nog altijd gezien als medicinaal bruikbaar. In het wild is de populatie Siberische tijgers de afgelopen eeuw daardoor met zo’n 97 procent afgenomen. Samenwerkingen tussen dierentuinen, waarbij dieren worden uitgewisseld, zijn bedoeld om de soort in stand te houden.

Door Redactie Hart van Nederland

