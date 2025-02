Tranen in Burgers' Zoo: olifant Pinky (59) ingeslapen

Burgers’ Zoo in Arnhem heeft woensdagochtend afscheid genomen van de 59-jarige Aziatische olifant Pinky. Het dier leefde al ruim 43 jaar in het park en werd ingeslapen vanwege gezondheidsproblemen, meldt het dierenpark. Burgers' Zoo fungeert als opvanglocatie voor oudere olifantenvrouwtjes binnen het Europese fokprogramma (EEP).

Pinky at en dronk steeds slechter, vermagerde en had veel last van slijtage en artrose in een van haar voorpoten. "Ouderdom komt met gebreken en is nooit een reden om afscheid te nemen van een dier. Aziatische olifanten worden in Burgers’ Zoo met veel toewijding en aandacht verzorgd, waarbij de dierverzorgers, biologen en dierenartsen het welzijn van de dieren constant monitoren", benadrukt het dierenpark.

De dierverzorgers en de overige twee olifanten in het park hebben op hun eigen manier afscheid kunnen nemen van het dier. Sommige verzorgers hebben decennialang voor haar gezorgd.