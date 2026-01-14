Kattenkamer blijkt succes in Amersfoorts woonzorgcentrum: 'Het is gezellig'

Dieren hebben een positief effect op mensen met dementie, blijkt uit onderzoek van de Open Universiteit Heerlen. Ze worden er rustiger en alerter van. Daarom besloot woonzorgcentrum De Koperhorst in Amersfoort dat er drie katten moesten komen. Echte katten welteverstaan, geen robotkatten zoals we die steeds vaker zien.

Sinds twee jaar hebben de dieren een eigen kamer in het woonzorgcentrum, tot groot plezier van bewoners en zorgmedewerkers. Thijmen Schoorl doet er vrijwilligerswerk en deelt regelmatig video's op sociale media, vooral met de ouderen zelf. Zo ook van de inmiddels bekende kattenkamer.

"Het is leuk om te zien dat de filmpjes zo aanslaan, ook van de kamer met de katten", zegt hij. "Wij hebben hem al eventjes, maar ik zie dat andere centra ook willen nadenken of ze er eentje kunnen maken."

Koekjes

Bewoonster Joke is volgens Thijmen een van de vaste bezoekers van de kattenkamer. Ze had zelf ook een kat voordat ze naar het zorgcentrum ging, maar nu heeft ze er hier zelfs meerdere. "De katten kennen mij echt hoor", zegt ze enthousiast. "Ik heb ook altijd koekjes bij me."

De katten komen uit een asiel. Overdag zitten ze in de kamer, maar aan het einde van de dag mogen ze vrij rondlopen door het centrum. Ook een andere bewoonster is blij met de dieren. "Ze zijn trouw en komen altijd naar je toe. Ik vind het gezellig, je krijgt er een saamhorigheidsgevoel van."

Bestuurder van De Koperhorst, Eveline van Dijk, is ook blij met de kamer. "Het heeft even een lange aanlooptijd gehad om hem te krijgen en dat de bewoners eraan konden wennen. Maar, het is echt een succes geworden."