Bijzondere actie bezorgt asieldieren kerstpakketten én hoop op gouden mandje

Geen dier mag vergeten worden of eenzaam zijn tijdens kerst. Daarom zetten Radio 538 en dierenasiel DOA zich dit jaar in voor beestjes die al te lang in het asiel wachten op een gouden mandje. Vooral oudere dieren zitten vaak lange tijd in de opvang. Om daar aandacht voor te vragen, worden deze maand verschillende honden en katten van het dierenasiel in de spotlight gezet.

Volgens Jeanine Kornmann van Dierenopvang Amsterdam (DOA) is de actie erg bijzonder. "Het is moeilijker om voor oudere hondjes een baasje te vinden, terwijl ze eigenlijk makkelijker zijn", aldus Kornmann. "We hebben van Radio 538 al de eerste spullen gekregen en ze delen allerlei video’s van de honden op sociale media." Op die manier krijgen de dieren meer zichtbaarheid, in de hoop dat ze zo een nieuw baasje vinden.

'Ik was meteen verkocht'

Een van die nieuwe baasjes is Marloes. Zij was meteen verkocht toen ze een foto van hond Maru voorbij zag komen op sociale media. "Ik zag dat hij nooit een aanmelding had gehad, dat kon ik niet begrijpen. Uiteindelijk kwam het thuis steeds vaker ter sprake en speelde Maru steeds meer rond in mijn hoofd." Samen met haar partner besloot ze uiteindelijk om Maru in huis te nemen.

"Op de dag dat de video van Radio 538 voor Maru was geplaatst, hadden wij onze intake", vertelt Marloes. De ontmoeting volgde een paar dagen later, met succes. "Wij vonden Maru direct een schatje. Hij is blij als hij ons ziet. 2 januari gaat hij met ons mee."

Marloes kan de actie van Radio 538 dan ook zeer waarderen. "Het allerbelangrijkste is dat dit soort honden aandacht krijgen. Hoe meer aandacht, hoe beter."

Zelf ook een steentje bij willen dragen? Bekijk hier de dieren die nog in de opvang zitten.