Twee nieuwe soorten brulapen ontdekt, direct met uitsterven bedreigd

Voor het eerst in 85 jaar zijn er dankzij baanbrekend genetisch onderzoek nieuwe soorten brulapen ontdekt. De dieren leven in het Amazoneregenwoud en zijn meteen met uitsterven bedreigd.

Het onderzoek, geleid door onderzoekers van de Engelse University of Salford, bracht twee tot dusver onbekende soorten aan het licht: de Pantepui-rode brulaap en de Mato Grosso-rode brulaap. Beide leven in het Amazoneregenwoud en zijn meteen bedreigd. Dit komt vooral door de enorme ontbossing in hun leefgebied.

Diersoorten beschermen

Naturalis-onderzoeker Dorien de Vries werkte mee aan de studie. "We kunnen geen diersoorten beschermen als we niet eens weten dat ze bestaan. Nu blijkt dat er zelfs bij een zo goed bestudeerde diergroep als de apen in de Amazone nog steeds iets te ontdekken valt", vertelt De Vries. Brulapen staan bekend om hun zeer luide, dreunende gebrul dat tot wel vijf kilometer ver te horen is.