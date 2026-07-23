Ontsnapte aap uit Beekse Bergen na ruim een maand teruggevonden

De kuifmangabey die ruim een maand geleden ontsnapte uit Safaripark Beekse Bergen is weer terecht. Het vier jaar oude mannetje werd woensdag aangetroffen in een vangkooi bij het Brabantse Esbeek. Volgens het safaripark bleef de aap rustig en maakt hij het goed.

Anke spotte de aap een maand geleden tijdens een wandeling met haar hond, zo vertelt ze in bovenstaande video.

De aap zwom mogelijk door de gracht rond zijn verblijf naar de overkant, waarna hij de wijde wereld in trok. Het park dacht dat hij niet in staat was om zwemmend te ontsnappen.

Na zijn ontsnapping werd het dier meerdere keren gesignaleerd in de omgeving van Beekse Bergen, onder meer bij Esbeek. Om hem te vangen, waren vangkooien met voedsel neergezet. Ook werd er gezocht met drones en warmtecamera's. Het dierenpark gaat ervan uit dat de aap het gebied niet heeft verlaten.

Goedgekeurd verblijf

Volgens Beekse Bergen is het niet nodig om de gracht aan te passen na de ontsnapping. "Dit was een uitzondering. Het is een goedgekeurd verblijf, het voldoet aan alle richtlijnen en we gaan ervan uit dat het niet nog een keer gebeurt", zegt een woordvoerster.

De kuifmangabey zit nu in quarantaine. Daarna gaat hij naar een dierentuin in Duitsland, om bij een andere groep te worden geplaatst. Volgens Beekse Bergen was dat al gepland. Het publiek krijgt hem waarschijnlijk niet meer te zien in Beekse Bergen.

Kuifmangabeys komen in het wild voor in de tropische regenwouden van de Democratische Republiek Congo en het noorden van Angola. Ze leven van fruit, zaden, insecten en boomschors. Ze kunnen dus prima overleven in de Nederlandse natuur.