OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ontsnapte aap uit Beekse Bergen na maand nog altijd spoorloos

Dieren

Vandaag, 11:02

Link gekopieerd

Bijna een maand nadat een mannelijke kuifmangabey ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is het dier nog altijd niet teruggevonden. Dat bevestigt een woordvoerder van het park. Hoewel er nog regelmatig meldingen binnenkomen, laat de aap zich vooralsnog niet vangen.

"Hij wordt af en toe gezien, dus hij leeft", zegt de woordvoerder. De kuifmangabey wordt nog steeds gespot in de omgeving van Esbeek, een bosrijk gebied vlak bij het safaripark in Hilvarenbeek. "Hij blijft een beetje in die buurt."

Volgens Beekse Bergen kan de aap zichzelf prima redden. Hij leeft van fruit, zaden, insecten en boomschors. "Alles wat momenteel te vinden is in de natuur, dus hij kan prima leven op wat er nu in het bos te vinden is. En het is ook niet koud buiten."

Grote zoektocht

Om de aap terug te halen, zijn in het gebied vangkooien met voedsel geplaatst. Ook is gezocht met drones en warmtecamera's. Toch blijkt het dier moeilijk te vinden. "Maar in een bos vol bladeren is de aap lastig te vinden. Hij moet verdoofd worden, maar is lastig zichtbaar en heel snel. En zo'n vangkooi werkt alleen als 'ie honger heeft. Dat maakt het wat uitdagend."

Bij iedere nieuwe melding sturen de Beekse Bergen verzorgers naar de locatie. Ook dat blijkt niet eenvoudig. "Als we een melding krijgen, gaan we erop af. Maar hij herkent ook de verzorgers in burgerkleding en dat ze gerichter of zoekender lopen."

Het safaripark houdt er rekening mee dat het nog enkele weken kan duren voordat de kuifmangabey is gevangen. Mensen die de aap zien, worden daarom gevraagd dit te blijven melden via het telefoonnummer op de website van Beekse Bergen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Aap ontsnapt uit Beekse Bergen: 'Niet zelf benaderen'
Aap ontsnapt uit Beekse Bergen: 'Niet zelf benaderen'
Anke stond oog in oog met ontsnapte aap: 'Onwerkelijk'
Anke stond oog in oog met ontsnapte aap: 'Onwerkelijk'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.