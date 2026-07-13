Ontsnapte aap uit Beekse Bergen na maand nog altijd spoorloos

Bijna een maand nadat een mannelijke kuifmangabey ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is het dier nog altijd niet teruggevonden. Dat bevestigt een woordvoerder van het park. Hoewel er nog regelmatig meldingen binnenkomen, laat de aap zich vooralsnog niet vangen.

"Hij wordt af en toe gezien, dus hij leeft", zegt de woordvoerder. De kuifmangabey wordt nog steeds gespot in de omgeving van Esbeek, een bosrijk gebied vlak bij het safaripark in Hilvarenbeek. "Hij blijft een beetje in die buurt."

Volgens Beekse Bergen kan de aap zichzelf prima redden. Hij leeft van fruit, zaden, insecten en boomschors. "Alles wat momenteel te vinden is in de natuur, dus hij kan prima leven op wat er nu in het bos te vinden is. En het is ook niet koud buiten."

Grote zoektocht

Om de aap terug te halen, zijn in het gebied vangkooien met voedsel geplaatst. Ook is gezocht met drones en warmtecamera's. Toch blijkt het dier moeilijk te vinden. "Maar in een bos vol bladeren is de aap lastig te vinden. Hij moet verdoofd worden, maar is lastig zichtbaar en heel snel. En zo'n vangkooi werkt alleen als 'ie honger heeft. Dat maakt het wat uitdagend."

Bij iedere nieuwe melding sturen de Beekse Bergen verzorgers naar de locatie. Ook dat blijkt niet eenvoudig. "Als we een melding krijgen, gaan we erop af. Maar hij herkent ook de verzorgers in burgerkleding en dat ze gerichter of zoekender lopen."

Het safaripark houdt er rekening mee dat het nog enkele weken kan duren voordat de kuifmangabey is gevangen. Mensen die de aap zien, worden daarom gevraagd dit te blijven melden via het telefoonnummer op de website van Beekse Bergen.