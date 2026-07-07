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Oudste kapucijnaap ter wereld overleden in Apenheul

Oudste kapucijnaap ter wereld overleden in Apenheul

Dieren

Vandaag, 16:19

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Sophie, de oudste geregistreerde geelborstkapucijnaap ter wereld, is overleden in Apenheul. De 41-jarige aap leefde sinds 1998 in het Apeldoornse apenpark. Volgens het eerste onderzoek is ze waarschijnlijk gestorven aan een bloedvergiftiging.

Donderdagochtend zat Sophie nog buiten en at ze nog wat. Haar verzorgers zagen dat ze rustiger was dan de dagen ervoor, toen ze nog energiek speelde. Rond het middaguur zat ze op de grond en reageerde ze niet meer op haar verzorgers. Korte tijd later overleed ze. In het wild worden geelborstkapucijnapen meestal 30 tot 40 jaar oud.

Slim en dol op eieren

Verzorgers omschrijven Sophie als een intelligente aap die dol was op lekker eten. Vooral eieren waren favoriet. Toen ze jonger was, had ze een dominante positie in de groep. Op latere leeftijd zakte ze in rang, maar dankzij haar slimheid wist ze rond etenstijd toch vaak de lekkerste hapjes te bemachtigen.

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Belangrijke rol voor bedreigde diersoort

Sophie speelde ook een belangrijke rol in het behoud van haar soort. In de 28 jaar dat ze in Apenheul leefde, kreeg ze twaalf jongen. Daarmee leverde ze een bijdrage aan de reservepopulatie van geelborstkapucijnapen in dierentuinen.

In het wild komen geelborstkapucijnapen alleen voor in Brazilië. De diersoort wordt ernstig bedreigd en loopt een zeer hoog risico om in het wild uit te sterven. In Apenheul leven na het overlijden van Sophie nog zeven geelborstkapucijnapen, verdeeld over twee groepen.

Door Redactie Hart van Nederland

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