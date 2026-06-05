Verdrietig nieuws uit Apenheul: orang-oetan Kevin overleden

Apenheul heeft afscheid genomen van orang-oetan Kevin. De gezondheid van het mannetje ging volgens het dierenpark steeds verder achteruit. "Uiteindelijk is de beslissing genomen om hem te euthanaseren om verder lijden te besparen." Kevin is 43 jaar geworden.

Eerder werd al duidelijk dat de gezondheid van de orang-oetan kwetsbaar was. De mensaap had een afwijkend gevormd skelet, waardoor hij zich altijd moeilijker voortbewoog dan zijn soortgenoten. "Naarmate hij ouder werd, beperkte dit hem steeds meer, onder andere doordat zijn spierkracht afnam. Hij werd zwakker en kon zich vooral over de grond moeilijk voortbewegen", aldus Apenheul.

Sperma opgeslagen

Na zijn overlijden is het sperma van Kevin veiliggesteld en opgeslagen. Volgens het apenpark kan hij postuum mogelijk nog een bijdrage leveren aan het voortbestaan van zijn soort. Apenheul verwacht dat veel bezoekers Kevin zullen missen tijdens hun bezoek aan het park.