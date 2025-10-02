Orang-oetan Samboja kort na bevalling overleden in dierentuin Apenheul

De 20-jarige orang-oetan Samboja is woensdagavond, kort na haar bevalling, overleden in de Apenheul. De dierentuin in Apeldoorn meldt dat Samboja zich al twee weken niet goed voelde en dat na de bevalling van afgelopen maandag haar gezondheid verslechterde. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht.

Volgens Apenheul maakt het pasgeboren jong het naar omstandigheden redelijk. Het was het tweede jong van Samboja, die zelf in 2005 in de Apenheul werd geboren. Haar moeder Sandy leeft nog.

Het dierenpark meldt dat Samboja met haar nakomelingen een belangrijke bijdrage leverde aan het internationale populatiebeheer van de orang-oetan. "De soort wordt in het wild ernstig bedreigd en elke geboorte draagt bij aan een gezonde reservepopulatie in dierentuinen wereldwijd."

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) zegt dat de mensaap voornamelijk wordt bedreigd door ontbossing, voor bijvoorbeeld het winnen van palmolie. Ze leven in het wild op de eilanden Borneo en Sumatra in Zuidoost-Azië.