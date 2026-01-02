Volg Hart van Nederland
Oudste bewoner Apenheul overleden: slingeraap Pepi (57) is er niet meer

Dieren

Vandaag, 20:55 - Update: 2 uur geleden

Apenheul heeft afscheid moeten nemen van een bijzondere bewoner. Op oudejaarsdag is slingeraap Pepi overleden. Met haar 57 jaar was ze het oudste dier in het park. Pepi leefde al sinds 1972 in Apenheul en groeide uit tot een bekend gezicht voor bezoekers en medewerkers.

De slingeraap was goed te herkennen aan haar wiebelige loopje en een kale plek op haar hoofd. Door haar hoge leeftijd trok ze zich de laatste jaren vaker terug om de rust op te zoeken. Ook haar gehoor ging langzaam achteruit, meldt Apenheul op de eigen website.

In 2020 was Hart van Nederland bij de 50ste verjaardag van Pepi:

Toch liet Pepi zien dat ze nog altijd veerkracht had. Afgelopen zomer klom ze zelfs weer tot in de hoogste boomtoppen van het park. Voor dierverzorgers en gidsen is dat een herinnering die ze niet snel zullen vergeten.

In de ruim vijftig jaar dat Pepi in Apenheul leefde, heeft ze een diepe indruk achtergelaten op iedereen die met haar werkte of haar zag. Het park laat weten haar te zullen missen.

57 jaar is een uitzonderlijke leeftijd voor een slingeraap. In het wild worden ze vaak niet ouder dan 25 jaar. Met goede zorg kunnen ze in gevangenschap langer leven, maar 57 jaar is uniek.

Door Redactie Hart van Nederland

