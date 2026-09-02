OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Chimpansee Marria die als mens werd opgevoed sterft na gevecht in safaripark

Chimpansee Marria die als mens werd opgevoed sterft na gevecht in safaripark

Dieren

Vandaag, 15:21

Een 22-jarige chimpansee is overleden aan de verwondingen die ze opliep bij een gevecht met andere chimpansees in Safaripark Beekse Bergen. Het dier, dat jarenlang door een Portugese familie werd opgevoed als mens, woonde nog maar kort in het safaripark. Verzorgers en dierenartsen konden haar niet meer redden.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De vechtpartij gebeurde in de nacht van 8 augustus. De chimpansee, die Marria heette, was naar Beekse Bergen gebracht om te gaan leven in een grotere groep chimpansees. De kennismaking leek aanvankelijk goed te verlopen. Volgens Stichting AAP had ze al contact gelegd met enkele dieren uit de groep.

Opgevoed als mensenkind

Voor Marria was leven met andere chimpansees niet altijd normaal. Ze groeide namelijk niet op tussen soortgenoten, maar bij een gezin in Portugal. Daar werd ze dertien jaar lang behandeld als een mens. Zo zat ze bij het gezin aan tafel en keek ze televisie.

Naarmate Marria ouder werd, veranderde haar gedrag. De familie kon steeds moeilijker met haar omgaan en sloot haar uiteindelijk op in een garage. In 2017 kwam ze terecht bij Stichting AAP.

Marria maakte kennis met het leven dat ze als jonge chimpansee had gemist. Met hulp van verzorgers, dierenartsen en gedragsspecialisten leerde ze contact maken met soortgenoten.

'Confrontaties zijn niet volledig te voorkomen'

De verhuizing naar Beekse Bergen was een volgende stap in dat proces. Volgens de stichting zijn confrontaties tussen chimpansees niet volledig te voorkomen, ook als de introductie van een nieuw dier zorgvuldig wordt begeleid.

Zowel Stichting AAP als Beekse Bergen hebben bedroefd gereageerd op de dood van Marria. "Marria blijft in onze gedachte."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Bijzondere verhuizing voor apen Bongo en Klaus, ze gaan emigreren!
Bijzondere verhuizing voor apen Bongo en Klaus, ze gaan emigreren!
Tweede chimpansee geboren in korte tijd bij Eindhoven Zoo
Tweede chimpansee geboren in korte tijd bij Eindhoven Zoo
Bijzonder: zeldzame chimpansee geboren in Beekse Bergen
Bijzonder: zeldzame chimpansee geboren in Beekse Bergen
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.