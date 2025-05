Felle kritiek op voetballer Depay voor foto met witte tijger: 'Sneue stoerdoenerij'

Voetballer Memphis Depay is wederom onder vuur komen te liggen wegens zijn omgang met wilde dieren. Op zijn Instagramverhaal plaatste de voetballer een foto waarin te zien is dat hij poseert met een aangelijnde witte tijger. 'Sneue stoerdoenerij', noemt Stichting AAP de vertoning in een Instagram-bericht. Het is niet de eerste keer dat Depay door dierenwelzijnorganisaties op het matje wordt geroepen.

"Een rode kaart voor Memphis!" schrijft Stichting AAP in het bericht. Ook World Animal Protection Nederland en Stichting Spots publiceren berichten waarin de 31-jarige profvoetballer fel wordt bekritiseerd. "Het is dierenleed, niet natuurlijk gedrag en het leidt ook tot illegale handel in wilde dieren. Omdat mensen, mede door dit soort foto’s, denken dat wilde dieren ‘leuke huisdieren’ zijn", schrijft Stichting Spots.

De foto lijkt te zijn genomen in Ghana, schrijft Shownieuws. Daar liggen de roots van Depay. "Een land waar tijgers van nature niet voorkomen. De tijger verblijft dus niet in een verantwoorde opvangplek, maar wordt mogelijk als 'huisdier’ gehouden", aldus de organisaties.

Daar komt bij dat de katachtige het product is van fokkerij. "Tijgers kleuren wit door een zeldzame genetische afwijking. Witte tijgers komen niet tot nauwelijks voor in het wild, omdat het ze kwetsbaar maakt. In gevangenschap worden ze juist doorgefokt op de afwijking waardoor ze wit kleuren, maar dat brengt vaak ook andere ernstige afwijkingen met zich mee en resulteert in veel gevallen in een vroege dood."

King of the jungle

Het is niet de eerste keer dat de voetballer wordt opgeroepen om dieren te respecteren: in 2020 moest hij het al ontgelden omdat hij een lijgerwelp, een onnatuurlijke kruising tussen een leeuw en een tijger, in een videoclip had gebruikt. De drie dierenwelzijnorganisaties zouden hem toen al gezamenlijk hebben benaderd met de oproep te stoppen met het plaatsen van dergelijke beelden, "maar helaas zonder gehoor", zegt World Animal Protection Nederland. "Op Instagram liet hij daarna weten wat dat hij 'post what the f*ck hij wil'."

Memphis Depay lijkt geïnspireerd door grote katachtigen en hun status in het wild. Op zijn rug heeft hij een grote tatoeage van een leeuw, ofwel "the king of the jungle". Dat gaat er bij Stichting Spots niet in. "Bizar dat je deze dieren dus identificeert als ‘king’ en als ‘onoverwinnelijk’. Maar er dan vervolgens voor kiest om ze af te schilderen als ‘tam’. En ze de ziel ontneemt door ze op foto te zetten met een ketting om de nek."

Daarom dus wederom de oproep: "stop met het promoten van vermaak met wilde dieren. We hopen dat onze boodschap nu écht tot Memphis en al zijn volgers door zal dringen. Wilde dieren zijn geen entertainers", aldus World Animal Protection Nederland.