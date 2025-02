Memphis Depay veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf

Memphis Depay is door een rechtbank in Monaco veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden, zo melden Franse media. De 30-jarige Oranje-international werd afgelopen zomer in het Prinsdom gearresteerd wegens rijden onder invloed.

Volgens de Franse krant Nice-Matin bezocht Depay na zijn vertrek bij Atlético Madrid twee nachtclubs in Monaco tijdens zijn vakantie in augustus. Vervolgens stapte hij met te veel drank op achter het stuur van zijn Rolls-Royce. Vanwege 'gevaarlijk rijgedrag' werd hij van de weg gehaald.

Boete

Uit een alcoholtest bleek dat de aanvaller, die momenteel voor Corinthians in Brazilië speelt, een alcoholpromillage van 1,01 had. In Nederland is het verboden te rijden met meer dan 0,5 promille (ongeveer twee glazen).

Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg Depay ook een boete van 9.000 euro en een rijverbod van twee jaar in Monaco.

Verontschuldig

Depay verontschuldigde zich later op woensdag voor zijn gedrag. "Afgelopen zomer heb ik tijdens mijn vakantie in Monaco een fout gemaakt en heb ik besloten om naar huis te rijden na een paar drankjes in een restaurant", schreef de spits op Instagram. "Ik had een taxi moeten nemen, maar dat deed ik niet. Ik wil daarom mijn excuses maken en neem de verantwoordelijkheid voor mijn acties."

