Schapen maken dorpswandeling naar begraafplaats: 'Gevlucht voor een wolf'

Een groep schapen heeft dinsdagochtend voor een hoop opschudding gezorgd in het Friese Makkinga. De kudde wandelde door het dorp en besloten uiteindelijk te gaan grazen op de begraafplaats bij de plaatselijke kerk.

Volgens een correspondent is het waarschijnlijk dat de schapen zijn gevlucht voor een wolf, waarvan in de regio meerdere aanvallen zijn gemeld. Zeker tien van de dieren lopen mank. Afgelopen weekend kwamen nog 41 soortgenoten om bij een vermoedelijke wolvenaanval in het naastgelegen Oosterwolde.

Toen de kudde haar plekje op het kerkhof had gevonden, konden omstanders simpelweg het hekje dicht doen om te zorgen dat de dieren niet verder zouden ronddwalen.

Eigenaar gezocht

Wendy Huitema woont tegenover de kerk en had dus een goed uitzicht op het opvallende tafereel. "Mijn zoon zag ze het eerst. Hij zei ineens: 'Mem, er lopen allemaal schapen!' Ik dacht, dat is niet zo heel veilig. Ik ben allemaal boerderijen gaan bellen, of die wisten wie de eigenaar was. Zij wisten het allemaal niet, dus toen heb ik de politie maar gebeld."

De eigenaar van de schapen is nog niet opgespoord. De dieren kunnen veilig op het kerkhof blijven grazen tot die is opgespoord.