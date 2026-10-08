Meer konijnen en Schotse hooglanders helpen Rotterdamse haven

Meer konijnen in de duinen moeten ervoor zorgen dat de Rotterdamse haven begin volgend jaar weer vergunningen kan afgeven aan bedrijven. Dat is onderdeel van een pakket aan natuurmaatregelen waarvoor het kabinet vorig jaar al 50 miljoen euro reserveerde.

Volgens deskundigen zorgen konijnen voor de benodigde 'dynamiek' in de duinen. Door hun graafwerk en het verstuiven van kalkrijk zand krijgen kwetsbare planten meer ruimte om te groeien. Ook Schotse hooglanders moeten bijdragen aan het herstel van de natuur in vier Natura 2000-gebieden rond het westelijk havengebied.

De natuurmaatregelen zijn nodig omdat de vergunningverlening voor havenbedrijven al bijna twee jaar grotendeels stilligt. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State over het gebruik van stikstofruimte. Door de natuur te verbeteren hopen de betrokken overheden de vergunningverlening weer op gang te brengen.

'Veel onzekerheid'

"Bij heel veel bedrijven viel daardoor het fundament onder investeringsbeslissingen weg", zegt Jacco Vonhof, voorzitter van ondernemersvereniging Deltalinqs. "Dat gaf veel onzekerheid, vooral op buitenlandse hoofdkantoren. Ik denk dat er een zucht van verlichting door veel boardrooms gaat nu we dit plan presenteren."

Volgens Vonhof kunnen hierdoor straks 'enkele tientallen' projecten, met name op het gebied van de energietransitie, weer in aanmerking komen voor een vergunning.

Het maatregelenpakket is opgesteld door drie ministeries, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. Naast meer konijnen worden ook invasieve planten, zoals de Japanse duizendknoop, verwijderd, komt er meer ruimte voor water en wordt extra natuur aangelegd. Donderdag beslist het kabinet over de bijdrage van 50 miljoen euro.