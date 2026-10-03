Rotterdammers willen renovatie, maar hun huizen gaan toch tegen de vlakte

Bewoners van tientallen sociale huurwoningen aan de Meidoornsingel in Rotterdam-Schiebroek komen zaterdag in actie tegen de geplande sloop van hun huizen. In februari vroeg woningcorporatie Havensteder volgens bewoners nog of zij liever renovatie of sloop wilden. Bijna iedereen koos voor renovatie. In juni kregen ze toch te horen dat de woningen worden gesloopt.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Bewoner Astrid Belet moet mogelijk niet voor het eerst vanwege sloop vertrekken. Ze woonde eerder in een flat in de buurt die tegen de vlakte ging en verhuisde daardoor naar de Meidoornsingel. Nu dreigt ze opnieuw haar huis kwijt te raken. Opvallend vindt ze dat een andere, volgens haar veel oudere en slechter uitziende flat, in de buurt wel wordt gerenoveerd.

Fotoboek voor Havensteder

Om te laten zien wat hun huizen en de buurt voor hen betekenen, hebben de bewoners een fotoboek gemaakt met beelden van de woningen door de jaren heen. Dat overhandigen ze zaterdag aan Havensteder-directrice Christa Uithol. De bewoners noemen de woningen aan de singel beeldbepalend voor Tuinstad Schiebroek en stellen dat de huizen nog in goede staat zijn.

De inmiddels opgerichte bewonerscommissie wil ook het rapport inzien waarop het sloopbesluit is gebaseerd. Volgens Astrid krijgen ze dat niet te zien en wordt daarbij onder meer privacy als reden genoemd. Bewoners hebben naar eigen zeggen gehoord dat in twee onderzochte huizen schimmel op de muren is aangetroffen, maar weten niet om welke woningen het gaat. Havensteder heeft eerder laten weten dat de huizen volgens de corporatie niet meer te renoveren zijn.

Jaren wachten op terugkeer

Ook bewoner Meri Vaarties is boos over de gang van zaken. Volgens haar worden bewoners onvoldoende meegenomen in het proces. Ze stelt dat Havensteder de woningen ongeveer tien jaar lang onvoldoende heeft onderhouden en dat veel bewoners daarom zelf werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Vaarties wil net als veel van haar buren niet vertrekken. Volgens haar kan het na de sloop ongeveer vier jaar duren voordat bewoners terug kunnen keren en worden de nieuwe woningen kleiner dan hun huidige huizen. Havensteder wacht volgens haar nu op een vergunning voor de sloop.