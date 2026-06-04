Egels zwaar verminkt door robotmaaiers: 'Neus eraf gemaaid'

Robotmaaiers vormen een groot gevaar voor egels, met soms vreselijke gevolgen voor deze beschermde diersoort. De dieren rollen zich bij gevaar op en blijven stil liggen, waardoor ze geen kans maken tegen de vlijmscherpe messen van de machines. "We zien echt gruwelijk verminkte dieren binnenkomen", vertelt Egelopvang Papendrecht aan Hart van Nederland. De opvang pleit daarom voor een verbod op nachtelijk maaien.

De egels zijn uit hun winterslaap ontwaakt en verkennen de tuinen weer. Als een egel gevaar opmerkt, steekt hij even zijn neus omhoog. Ferry van Jaarsveld, locatiecoördinator bij Egelopvang Papendrecht, maakt zich zorgen over de situatie. "We zien egels waarvan de neus eraf is gemaaid."

Ferry ziet veel dieren binnenkomen die zijn geraakt door een grasmaaier, maar moet ook te vaak afscheid nemen van de kleine stekeldiertjes. "Zo'n 80 procent overleeft het niet."

Hoe deze dieren worden verzorgd, zie je in de video hierboven.