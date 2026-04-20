Egels ernstig gewond door lijmplanken, opvang waarschuwt

Dieren

Vandaag, 16:35

Twee egels zijn vorige week zwaargewond binnengebracht bij Egelopvang Midden Nederland. Niet als gevolg van een aanrijding of een grasmaaier, maar door lijmplanken. De egelopvang ziet steeds meer egels binnenkomen die vast hebben gezeten op lijmplanken en roept op om deze dieronvriendelijke vallen niet meer te gebruiken.

Mensen die last hebben van muizen of ratten, gebruiken ze wel eens: lijmplanken. Deze kleverige vallen, die worden gebruikt om ongedierte te vangen, zijn echter ook een gevaar voor egels. Bij Egelopvang Midden Nederland kwam vorige week een egel binnen die de opvang "liefkozend Pritt heeft genoemd", schrijft de opvang op Instagram.

Olijfolie

De egel, die in Wijk bij Duurstede werd gevonden, kon zijn pootjes niet meer bewegen omdat ze vastgeplakt aan zijn lijf zaten. Ook had het dier een wond op zijn rug. Volgens de egelopvang is dit waarschijnlijk veroorzaakt toen het dier zichzelf probeerde te bevrijden.

Egel Pritt was al de tweede egel die vorige week vol lijmresten bij de opvang werd binnengebracht. De dierenopvang heeft met een tandenborstel en olijfolie geprobeerd de lijmresten van de egels af te halen. De egelopvang roept mensen op om goed na te denken voordat zij lijmplanken in de tuin gebruiken. Volgens de opvang leiden deze vallen tot onnodig dierenleed.

Of het nu met egel Pritt goed gaat aflopen, is nog maar de vraag. Het dier moet lange tijd verzorgd worden aan zijn wonden. Het is nog niet zeker of het beestje het gaat overleven, aldus de opvang.

Door Redactie Hart van Nederland

