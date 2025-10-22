Verzwakte egel sterft na verstrikking in plastic net: 'Te zwak voor operatie'

Er is een verzwakte egel binnengebracht bij dierenopvang De Bonte Piet in Midwoud. Het dier was in een plastic net verstrikt geraakt, waardoor het plastic zelfs in zijn lichaam was gegroeid. De egel was zo zwak dat hij de noodzakelijke operatie niet kon ondergaan en is overleden.

Hulpverleners troffen het dier aan in Castricum, waar het volgens hen al langere tijd vastzat in het plastic. Het egeltje woog slechts 151 gram toen hij naar de opvang werd gebracht.

De egel heeft het al niet makkelijk in Nederland. Door het verdwijnen van groen verliest het dier steeds meer mogelijke schuilplekken. In het Drentse Elim hebben ze daar nu iets op bedacht: een veilige schuilplek speciaal voor egels.

2:18 Steeds minder schuilplekken voor egels, is de egelburcht de toekomst?

De operatie

Het plastic kon niet handmatig worden verwijderd. Een dierenarts zou de egel onder narcose brengen om daarna het net te verwijderen. Maar om hem überhaupt die operatie te laten overleven, moest hij eerst worden gestabiliseerd. “Hij was uiteindelijk helaas te zwak om de operatie mee te maken,” vertelt Raymond de Ruijter van de dierenopvang aan Hart van Nederland.