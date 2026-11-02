Recordaantal palingen bij Maurik geholpen op weg naar Sargassozee

Bij de waterkrachtcentrale in Maurik is dit najaar een recordhoeveelheid paling gered. Tussen 1 september en 20 oktober hebben beroepsvissers al zo'n negenduizend kilo volwassen paling veilig naar de andere kant van de centrale geholpen. Vorig jaar stond de teller op zesduizend kilo. Omdat het seizoen nog tot 1 december loopt, wordt verwacht dat het record verder oploopt.

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De palingen trekken ieder najaar vanuit Nederlandse binnenwateren naar de Sargassozee, zo'n zesduizend kilometer verderop, om zich voort te planten. Onderweg vormen onder meer waterkrachtcentrales een gevaar. Binnen het project 'Paling over de Dijk', dat sinds 2011 bestaat, worden de vissen daarom gevangen en aan de andere kant van de centrale weer vrijgelaten.

Redden

"Nu zitten we boven de negenduizend kilo. We hopen toch wel tienduizend kilo te vangen. We hebben er altijd van genoten om ze commercieel te mogen vissen, maar nu helpen we ze. Dat is ook wel heel belangrijk. Als we dat niet doen dan zullen ze in de turbine van Vattenfall komen. Dan is de mortaliteit te hoog en zullen dus te veel palingen doodgaan", vertelt visser Frans Komen.

Toch laten de palingen zich niet makkelijk vangen. Volgens Norbert Jeronimus van stichting Dupan zijn het ook slimme beestjes: "Ze weten zesduizend kilometer afstand te overbruggen en ze weten precies waar ze graag willen zijn en waar goed voedsel te vinden is."