OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Recordaantal palingen bij Maurik geholpen op weg naar Sargassozee

Dieren

Vandaag, 17:38

Link gekopieerd

Bij de waterkrachtcentrale in Maurik is dit najaar een recordhoeveelheid paling gered. Tussen 1 september en 20 oktober hebben beroepsvissers al zo'n negenduizend kilo volwassen paling veilig naar de andere kant van de centrale geholpen. Vorig jaar stond de teller op zesduizend kilo. Omdat het seizoen nog tot 1 december loopt, wordt verwacht dat het record verder oploopt.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De palingen trekken ieder najaar vanuit Nederlandse binnenwateren naar de Sargassozee, zo'n zesduizend kilometer verderop, om zich voort te planten. Onderweg vormen onder meer waterkrachtcentrales een gevaar. Binnen het project 'Paling over de Dijk', dat sinds 2011 bestaat, worden de vissen daarom gevangen en aan de andere kant van de centrale weer vrijgelaten.

Redden

"Nu zitten we boven de negenduizend kilo. We hopen toch wel tienduizend kilo te vangen. We hebben er altijd van genoten om ze commercieel te mogen vissen, maar nu helpen we ze. Dat is ook wel heel belangrijk. Als we dat niet doen dan zullen ze in de turbine van Vattenfall komen. Dan is de mortaliteit te hoog en zullen dus te veel palingen doodgaan", vertelt visser Frans Komen.

Toch laten de palingen zich niet makkelijk vangen. Volgens Norbert Jeronimus van stichting Dupan zijn het ook slimme beestjes: "Ze weten zesduizend kilometer afstand te overbruggen en ze weten precies waar ze graag willen zijn en waar goed voedsel te vinden is."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

NK palingroken: meer dan 100 palingrokers strijden in Kortenhoef om titel
Eten
NK palingroken: meer dan 100 palingrokers strijden in Kortenhoef om titel
Melissa (19) eerste vrouwelijke kampioen palingroken, verslaat trotse opa: 'Klasse'
Persoonlijke verhalen
Melissa (19) eerste vrouwelijke kampioen palingroken, verslaat trotse opa: 'Klasse'
Iconisch Zeeuws palingbroodje met uitsterven bedreigd: 'Echt heel anders dan broodje paling'
Werk
Iconisch Zeeuws palingbroodje met uitsterven bedreigd: 'Echt heel anders dan broodje paling'
Massale vissterfte in de Ringvaart: 'Kilometers aan dode palingen en meervallen'
Dieren
Massale vissterfte in de Ringvaart: 'Kilometers aan dode palingen en meervallen'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.