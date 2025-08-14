Terug

Iconisch Zeeuws palingbroodje met uitsterven bedreigd: 'Echt heel anders dan broodje paling'

14 aug 2025, 17:14

Het iconische Zeeuwse palingbroodje dreigt te verdwijnen in Zeeland. Door een schaarste aan palingen in de Oosterschelde en personeelstekorten is het voor bakker Conrad Bouman uit Oosterland niet meer haalbaar om de broodjes nog te verkopen. Nog erger: de bakkerij van Bouman dreigt helemaal te sluiten. Ook andere bakkers in de provincie trekken dezelfde conclusie. Langzaamaan verdwijnt het streekproduct uit de provincie.

Bakker Conrad Bouman begrijpt er niks van: "Ik ben volgens mij een leuke werkgever!" Via Instagram probeert hij voornamelijk jongere aanwas aan te trekken. "Elke week post ik daar wel wat op", laat Bouman aan Hart van Nederland weten.

Lokaal ambacht verdwijnt

Maar de jongeren zitten niet meer in Oosterland. Dat ziet Bouman ook: "De eerste school met jongeren zit volgens mij in Middelburg, en dat is een eind weg."

Voor het palingbroodje, dat afhankelijk is van het palingseizoen in de Oosterschelde, betekent dit niet veel goeds. "Wij zijn de enige bakker in de buurt. Eens per maand maken we het palingbroodje nog, maar als we sluiten dan verdwijnt het echt uit de regio."

