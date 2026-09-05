NK palingroken: meer dan 100 palingrokers strijden in Kortenhoef om titel

De rook hangt zaterdag weer boven Kortenhoef tijdens het Nederlands Kampioenschap Palingroken. Meer dan honderd deelnemers strijden om de titel, onder wie de 20-jarige Melissa Jansen. Zij schreef vorig jaar geschiedenis door als eerste vrouw ooit het NK te winnen. Gaat zij haar titel prolongeren?

Voor Melissa zit het palingroken in de familie. Ze is de derde generatie palingroker en vorig jaar bleek dat de familie het kunstje behoorlijk goed beheerst. Haar opa Cor werd tweede en haar oom Christiaan derde, waardoor de hele top drie uit één familie bestond.

Kleur, gaarheid en structuur

De palingen worden zaterdagochtend gerookt, waarna tussen 14.00 en 15.00 uur de jurering plaatsvindt. De jury kijkt onder meer naar kleur, gaarheid en structuur. Vorig jaar vielen veel deelnemers op die onderdelen al af voordat hun paling überhaupt werd geproefd.

Om 17.00 uur volgt de prijsuitreiking en wordt duidelijk wie zich dit jaar Nederlands kampioen palingroken mag noemen.

Gaat het Melissa lukken om ook dit jaar te winnen? Je ziet het in het video hierboven.