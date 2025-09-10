Terug

Melissa (19) eerste vrouwelijke kampioen palingroken, verslaat trotse opa: 'Klasse'

Vandaag, 21:35

Voor het eerst heeft een vrouw het NK Palingroken gewonnen. De 19-jarige Melissa uit Putten liet bijna tachtig andere deelnemers achter zich tijdens de 30ste editie van het evenement in Kortenhoef in Noord-Holland. Waaronder haar eigen opa. In de video bovenaan vertellen grootvader en kleindochter hoe blij ze zijn.

Het palingroken zit in het bloed, want veel van Melissa's familieleden deden mee aan het evenement. Haar opa Cor won het kampioenschap zelf twee keer. Dit jaar eindigde hij op de tweede plaats. Oom Christiaan werd derde. Jan Vis, winnaar van 2023, eindigde dit keer als zesde.

Melissa vindt het heel bijzonder dat ze eerste werd: "Op het evenement zie je eigenlijk alleen maar mannen, dus leuk dat je als vrouw wint tussen al die oude mannen", lacht ze. Haar opa vindt het helemaal niet erg dat z'n kleindochter hem versloeg, integendeel: "Het was altijd een mannenwereld. Dit kunnen ze haar niet maar afpakken. Dat is toch klasse?"

Palingvisserij wordt al duizenden jaren beoefend en het roken van paling is al even oud. Tegenwoordig wordt het beschouwd als een traditionele delicatesse. De paling wordt hangend aan speten gerookt, wat zorgt voor een zachte, smaakvolle hap. Het is inmiddels een ambachtelijk proces geworden waarbij zaken als houtsoort en temperatuur zorgvuldig worden afgestemd voor de beste smaak.

