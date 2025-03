Puppy Odin overleden na cocaïnevergiftiging: 'Baasjes kunnen er niet bij'

Stichting Dierenwelzijn Zeeland is woensdagmiddag uitgerukt voor een ernstige spoedmelding. In Kwadendamme werd er namelijk melding gemaakt van een hond met epileptische symptomen. Bij aankomst waren zijn poten beschadigd en zijn lip kapot gebeten, en daarnaast was de tuin veranderd in een bloedbad.

In een bericht op Facebook laat Stichting Dierenwelzijn Zeeland vrijdag weten dat al snel bleek dat Odin niet meer te redden was. Wat precies de oorzaak was, was op dat moment nog onduidelijk. "In eerste instantie werd gedacht aan epilepsie. De dierenarts dacht dat het misschien een tumor was." De baasjes besloten om Odin in te laten slapen.

Cocaïne in bloed

De stichting laat weten dat, nadat de eigenaresse afscheid had genomen van Odin, het ook slecht bleek te gaan met Jack Russel-pup Puck, haar andere hond. "Die had dezelfde symptomen. En toen was het één en één is twee", aldus de stichting in het bericht op Facebook. "Het was dus geen tumor, maar een vergiftiging." De eigenaresse ging snel terug naar de dierenarts. Puck kreeg een infuus, waarna bleek dat er cocaïne in haar bloed zat.

Het is onduidelijk hoe de cocaïne in het bloed van de honden terecht is gekomen. In het bericht is te lezen dat de eigenaren zelf niks gebruiken. "Er moet van buitenaf iets in de tuin zijn gegooid", aldus de stichting. Odin wordt gecremeerd, en met Puck gaat het inmiddels goed. Er is inmiddels contact gezocht met de politie.