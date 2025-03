Vandalen slachten vleermuizen af in Haagse bunker: 'Vastgespijkerd en met kaarsvet overgoten'

In een oude bunker in de duinen bij Den Haag zijn meerdere vleermuizen op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Een van de dieren is "vastgespijkerd aan een plank en overgoten met kaarsvet", meldt wethouder Robert Barker (Dierenwelzijn) donderdag.

Plekken waar vleermuizen aan konden hangen, zijn volgens de wethouder "met geweld van de muur geslagen". Ook daarbij zijn vleermuizen doodgegaan. Op de muren van de bunker zijn bovendien graffiti, vlaggen en hakenkruisen aangebracht.

Aangifte gedaan

De vernielingen in het Westduinpark zijn in januari vastgesteld. Medewerkers van de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland zagen wat er was gebeurd toen ze wilden inspecteren hoe het met de vleermuizen in de bunker ging. De zoogdierenwerkgroep heeft bij de politie aangifte gedaan van inbraak en vernieling.

Wethouder Barker zegt dat hij erg geschrokken is "van het gruwelijke dierenleed en vandalisme in een bunker in het Westduinpark. Dit extreme gedrag is onacceptabel. De bunker is juist ingericht om in de winter een veilige haven te kunnen zijn voor beschermde vleermuizen."

Nazisymbolen

De bunkers in het Westduinpark zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd door de nazi's. Ze maakten deel uit van de Atlantikwall, een rij verdedigingswerken langs de Noordzee waarmee de Duitse bezetters een geallieerde invasie wilden voorkomen. In een brief aan de gemeenteraad noemt Barker het verwerpelijk dat juist daar nazisymbolen zijn gezet.

