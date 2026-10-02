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Gesprekjes met Rex of Guppie: bijna 9 op 10 NL'ers praat met huisdier

Dieren

Vandaag, 19:17

Praten met een huisdier: Blijft het bij jou bij "hier Pukkie" of gaat het toch verder? Misschien blijft het helemaal stil? Nou, gek is het niet om te praten tegen of 'met' je geliefde kat, hond, cavia, vis of paard. En we doen het dan ook massaal: uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat bijna 9 op de 10 eigenaren tegen hun huisdier praat en dan bedoelen we meer dan een commando of het roepen van de naam.

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Het werkt natuurlijk goed om de band tussen jou en je huisdier te versterken, maar het kan ook nog eens eenzaamheid tegengaan. Bij jou én je gezelschapsdier. Het is dus echt goed om te doen, weet ook Universitair hoofddocent Diergeneeskunde bij Universiteit Utrecht Nienke Endenburg. Al jarenlang onderzoekt ze de relatie tussen mens en dier.

Dier helpt als je boos bent

Ze is zelfs groot fan van het praten met dieren: "Ik vind dit een heel mooie ontwikkeling. Dieren dienen echt als een sociale ondersteuning. Ze zijn echt een soort support. Want je kunt als mens wel binnenvetten, een hap uit de muur nemen of chagrijnig zijn maar dit helpt veel beter." Dus neem - als het dier het toelaat natuurlijk - Simba of Babbel eens op schoot na een frustrerende dag op werk en maak een praatje. Daar is wetenschappelijk bewezen niemand ooit slechter van gewonden.

De onderzoekster kent zelfs verhalen van mensen die hun complete dag doornemen met Poekie of Coco. "We denken vaak dat dieren alles begrijpen en daarom storten we soms her complete hart bij ze uit. We leggen echt ons gevoel erin. En dat is echt heel belangrijk om te doen als mens." Dus even de dag doornemen met Bella is zo gek nog niet.

Praten en voelen

Maar communiceren met je dier kan natuurlijk op allerlei manieren. Iemand die het verbale voor een goed deel voor het non-verbale heeft ingeruild is Mieke Zomer van Dierentolk.nl. Ze helpt dier en baasje bij problemen en voor een betere verstandshouding.

Dit werkt volgens haar via telepathie maar vooral via het hart. "Het werkt heel mooi. En het werkt ook heel stressverlagend. Het hoeft niet altijd met woorden. Ook een aanraking op schoot werkt al." Ze heeft zelf behoorlijk bijzondere dierlijke kompanen: ezels. Mieke is er dol op en heeft - zoals het een goed dierentolk betaamt - een fantastische band met de dieren.

Hoe goed die band is zie je in bovenstaande video.

Door Daniël Bom

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