Doodgeschoten ezeltje Pleun krijgt beeld als blijvende herinnering

Het doodgeschoten ezeltje Pleuntje uit Baarle-Nassau krijgt een blijvende herinnering. Bij Het Ezelpaleis komen twee beelden te staan van een ezel en een veulen. Ook krijgt de opvang extra beveiligingscamera's. "Ik ben er emotioneel van. Het is hartverwarmend hoe iedereen meeleeft. Met een dankjewel kom ik niet weg", vertelt eigenaresse Marlhene Mouws aan Hart van Nederland.

De beelden zijn geschonken door een groothandel uit Best en staan symbool voor Pleuntje en haar moeder Saartje. De twee beelden krijgen straks een plek bij de ezels in de stal. "Het is een mooi symbolisch gebaar van Saartje en Pleun", zegt Mouws.

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Naast de beelden krijgt de opvang extra beveiliging. Iemand uit Zwijndrecht heeft beveiligingscamera's gedoneerd en betaalt alles eromheen. De camera's worden binnenkort aangesloten, ook buiten bij de opvang. "Ik begon te huilen", zegt Mouws. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dankjewel is te weinig."

Traumatisch voor alle vrijwilligers

De afgelopen weken zijn voor Mouws en de vrijwilligers zwaar geweest. Pleuntje verdween begin september uit de opvang en werd een dag later dood teruggevonden in een weiland. Het twee weken oude veulen was zwaar toegetakeld en had een schotwond.

In de bovenstaande video zie je hoe we een paar dagen na de dood van ezeltje Pleuntje met eigenaresse Marlhene Mouws spraken over wat er is gebeurd en de enorme impact daarvan.

"Het begint nu een beetje te landen. Ik ben er de afgelopen weken heel erg mee bezig geweest", vertelt Mouws. "De flashbacks van wat er is gebeurd komen steeds terug. Het komt niet meer goed, het was echt traumatisch. Niet alleen voor mij, maar ook voor alle vrijwilligers."

Steun uit alle hoeken

De steun uit het hele land doet haar goed. De opvang kreeg kaartjes, geschilderde stenen, bloemen, telefoontjes en berichten. "Kinderen doneren zelfs hun euro's aan ons. Dat is zo lief." Eén zin uit een kaart is Mouws vooral bijgebleven: "Pleuntje was zo klein, maar is zo groot geworden."

De politie doet nog altijd onderzoek naar wat er is gebeurd. "Ik heb vrijdag nog contact gehad met de politie, maar ik weet net zoveel als iedereen. Ik heb geen idee wie het kan zijn. En waarom? Misschien krijgen we daar nooit een antwoord op."

Ondanks alles wil Mouws zich niet uit het veld laten slaan. "Dierenmishandeling moet stoppen."