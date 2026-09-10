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Doneeractie voor gedode ezel Pleuntje haalt razendsnel streefbedrag

Dierenmishandeling

Vandaag, 17:10

Binnen een paar uur is het streefbedrag van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje gehaald. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau, waar Pleuntje werd opgevangen, wil er alles aan doen om te achterhalen wie de dood van het jonge dier op zijn of haar geweten heeft. Daarom is nu ruim 5000 euro ingezameld voor de gouden tip.

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Het veulentje werd sinds maandag vermist. Een dag later trof eigenaresse Marlhene Mouws Pleuntje dood aan in een weiland bij de opvang aan de Hoogstratensebaan. Volgens de politie was het jonge dier ernstig mishandeld. "Ze had een gat in haar lijf. Toen ik probeerde haar hoofd te kantelen, viel haar oog eruit", vertelde Marlhene woensdag aan Hart van Nederland.

In bovenstaande video vertelt Marlhene wat er gebeurde toen ze Pleuntje aantrof.

De eigenaresse tast sinds de gruwelijke vondst in het duister. Zij en Lieke Pellis van Stichting Het Ezelpaleis hebben donderdag een doneeractie opgezet. "Ons merrieveulenje Pleuntje is vermoord. Wij willen 5000 euro ophalen om zo de dader te kunnen vinden van deze afschuwelijke gebeurtenis", staat erbij geschreven. Binnen een paar uur was het bedrag binnen. De actie is daarna gesloten.

Nepinzamelingsactie gestart

De stichting heeft aangifte gedaan en de politie is een onderzoek gestart. Aan Hart van Nederland laat een woordvoerder weten dat er een paar tips zijn binnengekomen.

Naast de doneeractie van de stichting is ook een nepinzamelingsactie gestart. Lieke zegt tegen Hart van Nederland dat de stichting niets met die actie te maken heeft en dat het volgens de politie om oplichters gaat.

Door Redactie Hart van Nederland

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