Na dood ezel Pleuntje legt psycholoog uit: 'Gaat bij daders om macht'

Waarom zou iemand een jong ezeltje ernstig mishandelen en doden? Die vraag houdt eigenaresse Marlhene Mouws bezig sinds haar Pleuntje dinsdag dood werd gevonden in het Noord-Brabantse Baarle-Nassau. Volgens gezondheidszorgpsycholoog Nienke Endenburg kunnen bij extreme dierenmishandeling sadisme, macht en controle een rol spelen, legt ze uit aan Hart van Nederland.

Pleuntje verdween maandagavond uit haar wei bij een ezelopvang aan de Hoogstratensebaan. Na een lange zoektocht werd de ezel dinsdag rond het middaguur dood teruggevonden. De politie gaat ervan uit dat het jonge dier ernstig is mishandeld.

"Afschuwelijk, werkelijk afschuwelijk", reageert Endenburg. Ze schat dat jaarlijks ongeveer 200.000 dieren worden mishandeld of verwaarloosd. "Sommige mensen hebben een sadistische inslag. Die krijgen een goed gevoel bij het verminken en mishandelen van zo'n dier", legt ze uit.

In de video hierboven vertelt Endenburg waarom iemand een klein dier zo ernstig kan mishandelen.

'Macht en controle'

Volgens Endenburg ervaren de meeste mensen iets heel anders bij het zien van een klein dier. "Normale mensen krijgen een soort cuteness-gevoel als ze een (klein) dier zien." Bij mensen met een sadistische inslag kan dat volgens haar anders werken. "Deze figuren gaan los op het component: macht en controle." Ze waarschuwt dat dergelijk gedrag zich niet altijd tot dieren beperkt. "Dit kan echt overslaan naar mensen. Dat hebben we in de praktijk helaas al vaak genoeg gezien."

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat in ongeveer 70 procent van de gevallen van dierenmishandeling ook huiselijk geweld plaatsvindt. Vooral bij kinderen en jongeren ziet zij dierenmishandeling daarom als een belangrijk alarmsignaal. "Het is echt een hele grote rode vlag als dit gedrag te zien is bij kinderen of jongeren. Er gaat dan iets goed fout in de ontwikkeling."

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Er bestaat volgens haar niet één type dader. De leeftijd kan sterk uiteenlopen en soms hebben daders zelf een verleden met mishandeling of groeiden zij op in een omgeving waarin dergelijk gedrag als normaal werd gezien. Ook groepsdruk en uitdagingen via sociale media kunnen volgens haar een rol spelen.

Politie zoekt naar dader

Endenburg hoopt dat degene die Pleuntje heeft mishandeld snel wordt opgespoord, veroordeeld, gestraft en behandeld. Eigenaresse Marlhene zegt dat Pleuntje met uitgestoken ogen en vastgebonden poten werd gevonden. Ook vermoedt ze dat het dier is beschoten.

De politie bevestigt dat Pleuntje ernstig is mishandeld, maar kan nog niets zeggen over een mogelijk schot. De politie doet sporenonderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving van de Hoogstratensebaan.