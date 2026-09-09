Marlhene ontroostbaar na gruwelijke vondst Pleuntje: 'Wie doet zoiets?'

Een afschuwelijke vondst in het Noord-Brabantse Baarle-Nassau. Jonge ezel Pleuntje verdween maandagavond uit haar wei en werd dinsdag rond het middaguur dood teruggevonden. Volgens de politie is het jonge dier ernstig mishandeld. Eigenaresse Marlhene Mouws is ontroostbaar. "Ik kan wel janken. Wie doet zoiets?"

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Rond 19.00 uur maandagavond werd ontdekt dat Pleuntje weg was. "Ik kon haar nergens vinden", vertelt eigenaresse Marlhene emotioneel tegen Hart van Nederland. Er werd tot diep in de nacht gezocht, maar zonder resultaat.

In schock

Dinsdagochtend ging de zoektocht verder. Rond 12.00 uur werd het ezeltje uiteindelijk dood aangetroffen in een weiland bij de opvang aan de Hoogstratensebaan. "Opeens zag ik een hoopje liggen, op een plek waar we eerder ook al gezocht hebben", vertelt Marlhene verder. Ze rende naar het dier toe, maar zag al snel dat het te laat was. "Ze had een gat in haar lijf. Toen ik probeerde haar hoofd te kantelen, viel haar oog eruit. Toen ben ik weggelopen en binnen gaan zitten. Ik was helemaa in shock, nog steeds eigenlijk."

Volgens Marlhene was Pleuntje zwaar toegetakeld. "Het is een mysterie waarom iemand dit heeft gedaan. Ogen uitgestoken, pootjes vastgebonden en een schotwond in haar borstje. Ik kan wel janken. Degene die dit doet, hoort gewoon onder de zoden." Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Politie zoekt getuigen en beelden

De politie kan op dit moment niet bevestigen dat het dier is beschoten en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er wordt sporenonderzoek gedaan in de omgeving en het lichaam van het dier is voor onderzoek in beslag genomen.

De politie zoekt mensen die maandagavond of dinsdag iets verdachts hebben gezien rond de Hoogstratensebaan. Ook camerabeelden kunnen helpen bij het onderzoek, bijvoorbeeld van een deurbelcamera, dashcam of beveiligingscamera. Getuigen kunnen bellen met de politie via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.