Tom (23) schrikt zich rot van slang in voortuin: Mam! Mama!

Tom Dijkman (23) kreeg de schrik van zijn leven toen hij nietsvermoedend naar zijn auto liep. In de voortuin stond hij opeens oog in oog met een slang. Het dier begon wild te kronkelen en maakte bijtende bewegingen richting Tom. Zijn geschrokken reactie werd gefilmd en de video ging compleet viraal.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Na de eerste schrik wist Tom het dier uiteindelijk te vangen. Hij belde daarna direct de Dierenambulance. Het bleek te gaan om een blauwe ringslang, die niet gevaarlijk is voor mensen.

Gevangen met een bloempot

Het vangen van de slang ging niet zonder slag of stoot. Het dier zag alles om zich heen als gevaar en bleef agressieve bewegingen maken richting de voeten van Tom.

Uiteindelijk lukte het hem om de slang met behulp van een grote bloempot te vangen. De Dierenambulance kwam vervolgens langs en nam het dier mee.

Eigenaar blijkt op vakantie

Via de Dierenambulance kreeg Tom later te horen dat de eigenaar van de slang was opgespoord. Die bleek op vakantie te zijn. Daarom kwam zijn zoon het dier ophalen. Het vermoeden bestaat dat de slang is ontsnapt.

Het verhaal krijgt mogelijk nog een opvallend staartje. De eigenaar wil eigenlijk van de slang af en er wordt gekeken of Tom het dier misschien kan overnemen.