Politie zoekt eigenaar van vermagerde puppy met nare wond op neus

De politie in Alphen aan den Rijn kreeg woensdag een verontrustend telefoontje van de dierenambulance Alphen aan den Rijn. Zij kregen een melding van een puppy van twaalf weken oud die vermagerd was en een behoorlijke wond op de neus had.

In de video hierboven zie je de verwaarloosde hond Keesje. Hij werd gevonden met kilo's klitten in zijn haar. Het was een van de ergste gevallen van verwaarlozing die de dierenambulance kende.

Het bleek te gaan om een Mechelse herder. Het jonge diertje liep alleen rond en was erg mager. Ook had de puppy een grote wond op de neus. De Mechelse herder is door de dierenambulance naar de dierenarts gebracht, waar de politie ook naartoe ging.

Eenmaal daar blijkt de chip niet geregistreerd, zo schrijft de politie Alphen aan den Rijn op Instagram. "Hierdoor weten we niet van wie ze is. Wij willen echter weten wat er met haar gebeurd is en wie de eigenaar is."