Vier ondervoede puppy's uit Bulgaars voertuig geplukt bij politiecontrole

In de Haagse wijk Escamp heeft de politie zondag bij een verkeerscontrole vier ernstig ondervoede puppy's aangetroffen in een auto. De hondjes, die schrikbarend licht in gewicht bleken te zijn, werden ontdekt in een Bulgaars voertuig dat bij toeval aan de kant werd gezet door de politie. Dit meldt Politie Beresteinlaan op sociale media.

Tijdens de controle bleek al snel dat de puppy's, die slechts tussen de 0,92 en 1,2 kilogram wegen, niet in goede gezondheid verkeerden. De dieren hadden geen geldige gezondheidsverklaringen en waren bovendien niet gevaccineerd, zoals in Nederland verplicht is voor jonge honden. De politie besloot daarom de viervoeters meteen in beslag te nemen.

Nieuw thuis gezocht

Na hun redding zijn de puppy’s naar een veilige plek gebracht, waar ze nu medisch worden onderzocht en verzorgd. Het welzijn van de dieren krijgt volgens de politie momenteel hoge prioriteit, gezien hun verzwakte toestand. De vorige 'eigenaar' van de hondjes heeft inmiddels afstand van de dieren gedaan, waardoor de politie en dierenopvang op zoek kunnen gaan naar een nieuw thuis voor de viervoeters.