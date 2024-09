Serval illegaal als huisdier gehouden, dier in beslag genomen

Een serval die illegaal als huisdier werd gehouden is door de politie in beslag genomen, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep West. De katachtige werd meegenomen vanuit een woning aan de Abraham Kuypersstraat in het Zuid-Hollandse Moordrecht.

Sinds 1 juli staat de serval op een lijst met verboden huisdieren. Mensen die voor die tijd al een dier hadden dat op de lijst staat, mogen het houden tot het doodgaat. In dit geval werd de katachtige pas na 1 juli in huis genomen.

Sinds dit jaar zijn een aantal soorten dieren niet meer toegestaan als huisdier:

1:52 Nieuwe lijst met toegestane huisdieren: egel of serval mag straks niet meer

Een serval is een grote kat met een gestippelde vacht. Het is een roofdier met scherpe tanden en klauwen. Afgelopen juli ontsnapten er in een nacht tijd twee servals in Lexmond en Helmond. Vorig weekend werd er nog een gespot in een tuin in het Zeeuwse Kruiningen. De Dierenambulance meldde eerder te verwachten dat door het houdverbod meer servals in de natuur worden gedumpt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP