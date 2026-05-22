Politie en brandweer redden kitten onder motorkap: 'Hoorde hem miauwen'

Dieren

Vandaag, 21:49

Een kitten in Brabant heeft haar avontuur maar nét overleefd dankzij een oplettende agent. Een politieagent hoorde zacht gemiauw bij een geparkeerde auto. Niet veel later bleek dat een kitten vastzat onder de motorkap.

"We hoorden een katje miauwen, maar zagen haar nergens. Al snel bleek dat de kleine zwarte kitten vastzat onder de motorkap van een auto", schrijft de politie van Veldhoven en Waalre op Instagram.

De brandweer kwam naar de parkeerplaats om de kat te bevrijden. De motorkap moest worden verwijderd, zodat het diertje veilig kon worden weggehaald.

De kitten is daarna opgevangen en nagekeken door de dierenambulance. "Gelukkig maakte de kleine avonturier het naar omstandigheden goed", aldus de politie. "Eind goed, kat goed!"

Door Redactie Hart van Nederland

