Pasgeboren welpjes Dierenpark Amersfoort komen voor eerste keer buiten

De jonge welpen van Dierenpark Amersfoort zijn deze week voor het eerst te zien in het buitenverblijf. Op 4 oktober (Dierendag) zijn daar namelijk twee gezonde leeuwenwelpjes geboren. Het zijn beide vrouwtjes en het is het eerste nestje van de jonge leeuwin Zaila. Hielko van Rijthoven, een van de verzorgers, laat Hart van Nederland weten dat het goed gaat met het gezin.

Gisteren hebben de welpjes hun vader Ramzes en tante Sabi ontmoet. “Wij houden alles de hele tijd in de gaten,” zegt Van Rijthoven. “Alles was zacht, speels en nieuwsgierig. Het had niet beter kunnen lopen.”

Kou

Door de kou krijgen de welpjes maar een beperkte tijd buiten. “We proberen Zaila zoveel mogelijk zelf te laten bepalen. Als zij eerder naar binnen wil, laten wij dat uiteraard toe,” zegt Van Rijthoven. Een leeuw heeft een goede vacht, want ook in hun oorspronkelijke leefgebied is het soms koud. Toch is het binnenverblijf van 15 graden soms wat aangenamer.