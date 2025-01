Paard zit lange tijd vast in sloot Culemborg, brandweer en boer takelen dier eruit

De brandweer is zondag druk bezig geweest om een paard uit een sloot in Culemborg te redden. Het dier stond volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid "al lange tijd bijna helemaal onder water". Het paard zat vast en kon er niet meer zelfstandig uitkomen.

De brandweer kreeg rond 12.15 uur een melding van een paard in de sloot aan de Parallelweg West. Volgens een correspondent ter plaatse lag de sloot bij een terrein van een voormalige manege. Het paard zat zo vast dat er een kraan werd opgeroepen.

Die kraan kon door het drassige weiland niet bij het paard komen. Daarom werd de hulp ingeschakeld van een boer, die te hulp schoot met een trekker met frontlader. Uiteindelijk is het gelukt om het dier, dat volgens de correspondent 24 jaar oud is en 'Uniek' heet, op het droge te krijgen.

Op benen staan

Op beelden is te zien dat het paard aan de kant moeite had om weer op zijn benen te kunnen staan. De dierenarts heeft hem daarom eerst medicijnen gegeven, aldus de correspondent. Daarna werd het dier via de openbare weg weer naar het erf gereden. Na wat eten en een warme deken kon het paard weer rechtop staan. De brandweer heeft vervolgens het dier schoon gespoten met water.

Het paard zou mogelijk al in de nacht in het water terecht zijn gekomen. De woordvoerder bevestigt dat het dier inderdaad al "lange tijd" in het water stond. Hoe lang precies, is niet duidelijk.