Brandweer en boer uur bezig om koe uit moddersloot te redden

In Haren is vrijdagmiddag een koe vast komen te zitten in een modderige sloot. Een toevallige voorbijganger ontdekte het dier en belde onmiddellijk de hulpdiensten. De brandweer en de boer wisten het dier te bevrijden maar de reddingsactie had nog flink wat voeten in de aarde.

De koe zat diep vast in de modder en kon niet meer op eigen kracht uit de sloot komen Hoewel de brandweerlieden snel ter plaatse waren, bleek de redding ingewikkelder dan verwacht. De eigenaar van de koe schoot te hulp met een trekker, waarmee het dier uiteindelijk na een uur uit de sloot werd getrokken.

De koe is weer veilig terug bij de andere koeien in het weiland en heeft met het blote oog geen verwondingen overgehouden aan het incident.