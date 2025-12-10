Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

NVWA redt 84 honden van nalatige verzorger, inspecteurs bedreigd

Dieren

Vandaag, 16:51 - Update: 42 minuten geleden

Link gekopieerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag 84 honden weggehaald bij een voormalig hondenfokker in Overijssel. 81 waren van het grotere hondenras Ridgeback, die opgesloten zaten in benches, soms met meerdere opeengestapeld. De twee inspecteurs werden tijdens hun werk door twee mensen bedreigd. Zij zijn aangehouden door agenten die de inspectie begeleidden, de NVWA doet aangifte. De honden waren vervuild, stonden in hun eigen uitwerpselen en hadden geen schoon drinkwater. De NVWA betwijfelt of de honden uit hun hokken mochten. "Een aantal was heel angstig op het moment dat ze uit het verblijf werden gehaald. Meestal is dat een teken dat ze niet gewend zijn naar buiten te gaan", aldus de woordvoerder.

Hij vult aan dat zoveel dieren houden niet verboden is, maar dat je er wel goed voor moet zorgen. De NVWA hield de voormalig fokker al het hele jaar in de gaten. Bij de laatste inspectie in oktober werd het ultimatum gesteld dat als de situatie niet zou verbeteren, de dieren zouden worden weggehaald.

Door ANP

Lees ook

Twee bewoners Paasloo aangehouden na uit de hand gelopen NVWA-controle
Twee bewoners Paasloo aangehouden na uit de hand gelopen NVWA-controle
Honderd vogels geruimd bij kinderboerderij Nijmegen: 'Ik mis de tok van de kippen'
Honderd vogels geruimd bij kinderboerderij Nijmegen: 'Ik mis de tok van de kippen'
23 verwaarloosde hondjes aangetroffen in zwaar vervuilde woning Amsterdam
23 verwaarloosde hondjes aangetroffen in zwaar vervuilde woning Amsterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.