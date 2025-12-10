NVWA redt 84 honden van nalatige verzorger, inspecteurs bedreigd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag 84 honden weggehaald bij een voormalig hondenfokker in Overijssel. 81 waren van het grotere hondenras Ridgeback, die opgesloten zaten in benches, soms met meerdere opeengestapeld. De twee inspecteurs werden tijdens hun werk door twee mensen bedreigd. Zij zijn aangehouden door agenten die de inspectie begeleidden, de NVWA doet aangifte. De honden waren vervuild, stonden in hun eigen uitwerpselen en hadden geen schoon drinkwater. De NVWA betwijfelt of de honden uit hun hokken mochten. "Een aantal was heel angstig op het moment dat ze uit het verblijf werden gehaald. Meestal is dat een teken dat ze niet gewend zijn naar buiten te gaan", aldus de woordvoerder.

Hij vult aan dat zoveel dieren houden niet verboden is, maar dat je er wel goed voor moet zorgen. De NVWA hield de voormalig fokker al het hele jaar in de gaten. Bij de laatste inspectie in oktober werd het ultimatum gesteld dat als de situatie niet zou verbeteren, de dieren zouden worden weggehaald.