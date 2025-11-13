Chaos door puppyboom bij Eddy en Annelies: 'Dag en nacht om de 2 uur voeden'

Het is een drukte van jewelste bij Eddy en Annelies. Hun hond Moya, een Rhodesian ridgeback, verraste het echtpaar in oktober met een nest van maar liefst vijftien puppy's. Gemiddeld krijgt zo'n hond tien kleintjes tegelijk. Alle pups kwamen kerngezond ter wereld, wat het nest extra bijzonder maakt.

Vijftien is al uitzonderlijk veel, maar ook nog eens meer dan verwacht. Op de echo waren er veertien kleintjes te zien, maar uiteindelijk bleek er nóg een pup verstopt te zitten.

Het stel heeft de handen vol aan de diertjes. Omdat Moya 'maar' acht pups tegelijk kan voeden, stonden Eddy en Annelies de eerste weken dag en nacht klaar om de andere zeven diertjes elke twee uur een flesje te geven. "Ga jij eruit of ik?', klonk volgens Eddy regelmatig, als het midden in de nacht weer tijd was voor een voeding.

Drollen

Inmiddels eten de pups zelf brokjes, voor de vijftien hongerige bekkies timmerde Eddy een lange stellage met voor elke snuit een eigen bakje. Zodra ze het gerammel van vallende brokjes horen, buitelen de pups over elkaar heen. Maar het blijft hard werken. Want hoe groter de dieren worden, hoe groter ook de drollen. Eddy en Annelies hebben een dagtaak aan het schoonmaken.

Een deel van de pups heeft inmiddels een nieuw thuis gevonden, over twee weken mogen ze verhuizen. Tot het zover is, genieten Eddy en Annelies - tussen het drollen opruimen door - volop van de vrolijke hondjes.