Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Chaos door puppyboom bij Eddy en Annelies: 'Dag en nacht om de 2 uur voeden'

Dieren

Vandaag, 15:58

Link gekopieerd

Het is een drukte van jewelste bij Eddy en Annelies. Hun hond Moya, een Rhodesian ridgeback, verraste het echtpaar in oktober met een nest van maar liefst vijftien puppy's. Gemiddeld krijgt zo'n hond tien kleintjes tegelijk. Alle pups kwamen kerngezond ter wereld, wat het nest extra bijzonder maakt.

Vijftien is al uitzonderlijk veel, maar ook nog eens meer dan verwacht. Op de echo waren er veertien kleintjes te zien, maar uiteindelijk bleek er nóg een pup verstopt te zitten.

Het stel heeft de handen vol aan de diertjes. Omdat Moya 'maar' acht pups tegelijk kan voeden, stonden Eddy en Annelies de eerste weken dag en nacht klaar om de andere zeven diertjes elke twee uur een flesje te geven. "Ga jij eruit of ik?', klonk volgens Eddy regelmatig, als het midden in de nacht weer tijd was voor een voeding.

Drollen

Inmiddels eten de pups zelf brokjes, voor de vijftien hongerige bekkies timmerde Eddy een lange stellage met voor elke snuit een eigen bakje. Zodra ze het gerammel van vallende brokjes horen, buitelen de pups over elkaar heen. Maar het blijft hard werken. Want hoe groter de dieren worden, hoe groter ook de drollen. Eddy en Annelies hebben een dagtaak aan het schoonmaken.

Een deel van de pups heeft inmiddels een nieuw thuis gevonden, over twee weken mogen ze verhuizen. Tot het zover is, genieten Eddy en Annelies - tussen het drollen opruimen door - volop van de vrolijke hondjes.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

ZIEN: Voor het eerst een glimp van het eerste in Nederland geboren koalajong
ZIEN: Voor het eerst een glimp van het eerste in Nederland geboren koalajong
Help een egel de winter door: opvang zoekt dringend gasttuintjes
Help een egel de winter door: opvang zoekt dringend gasttuintjes
Het is echt zo: je kat 'praat' tegen je, en dit proberen ze je te vertellen
Het is echt zo: je kat 'praat' tegen je, en dit proberen ze je te vertellen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.