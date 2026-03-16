Opvallend veel grote pijlinktvissen aangespoeld langs Nederlandse kust

De afgelopen weken zijn meerdere grote pijlinktvissen aangespoeld langs de Nederlandse kust. Volgens Lennert van de Pol, visserijbioloog aan Wageningen University & Research, is dat een bijzonder verschijnsel.

"Het is echt uitzonderlijk dat dit gebeurt," zegt Van de Pol. "Normaal gesproken leven grote pijlinktvissen in diepere wateren rond Schotland, Ierland en Noorwegen. Dat er nu meerdere langs de Nederlandse kust aanspoelen, is zeer ongebruikelijk." Volgens de bioloog kunnen een zware storm op zee of sterke stromingen de dieren richting de Nederlandse kust hebben gedreven.

25 pijlinktvissen

Volgens Waarneming.nl zijn er dit jaar al 25 pijlinktvissen langs de Nederlandse kust gevonden. Vooral aan de kust bij Den Haag en op de Waddeneilanden Vlieland en Ameland worden regelmatig grote exemplaren gespot.

Vorig jaar werden er slechts zeven pijlinktvissen langs de kust waargenomen. Het jaar daarvoor werd er zelfs maar één gevonden.