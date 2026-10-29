Olifanten en maki's vieren alvast Halloween met bijzondere traktatie

Halloween is pas zaterdag, maar in Dierenpark Amersfoort konden ze blijkbaar niet wachten. De ringstaartmaki's en de olifanten krijgen een bijpassende traktatie: een pompoen. De beesten zijn onder de pannen om de vrucht te slachten, op hun eigen manier.

Voor olifantenjong Raj is dit de eerste keer dat hij voorzichtig mee proeft van de herfstgroenten. Het levert grappige beelden op van een klein olifantje die druk bezig is met de oranje 'bal'. De pompoenen waren hiervoor herfstdecoratie in het park, maar worden ze nu dus gebruikt als voedsel. De maki's nemen er wat hapjes van, terwijl de olifanten ze meer platstampen.