Hoop op Siberische tijgerwelpen in Amersfoort DierenPark na succesvol paren

Goed nieuws vanuit DierenPark Amersfoort: de twee Siberische tijgers in het park zijn succesvol aan elkaar geïntroduceerd. De dieren kunnen het goed met elkaar vinden en de eerste dekkingen hebben al plaatsgevonden. De hoop is nu dat er binnenkort welpjes worden geboren, zodat de bedreigde diersoort kan blijven bestaan.

Tijger Anya werd in januari 2026 verwelkomd in haar nieuwe onderkomen bij DierenPark Amersfoort. De kennismaking tussen tijgerman Krai en -vrouw Anya verloopt stap voor stap en ze kunnen het steeds beter met elkaar vinden. "De eerste dekkingen hebben al plaatsgevonden", aldus dierverzorger Remco.

Ernstig bedreigd

Siberische tijgers worden in de natuur ernstig bedreigd. Stroperij is de grootste bedreiging voor de tijger. In China worden lichaamsdelen van de dieren gebruikt voor medicijnen. De populatie van deze diersoort is de afgelopen eeuw met 97 procent afgenomen.

DierenPark Amersfoort hoopt dat Anya en Krai een succesvol koppel gaan vormen en bijdragen aan het behoud van de soort. De dierverzorger laat weten: "Wie weet kunnen we in de toekomst tijgerwelpen verwelkomen in DierenPark Amersfoort".