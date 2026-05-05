DierenPark Amersfoort verwelkomt tientallen nieuwe bewoners

Vandaag, 12:28

Er zijn tientallen zwartstaartprairiehondjes geboren in DierenPark Amersfoort. Enkele jongen zijn al buiten het gangenstelsel geweest. Binnenkort komen er waarschijnlijk meer prairiehondjes naar boven.

"Hoeveel het er precies zijn, is moeilijk te zeggen. De eerste weken na de geboorte leven de jongen onder de grond, in de gangenstelsels die de prairiehondjes zelf hebben gegraven", vertelt dierverzorger Saskia Visser.

De prairiehondjes worden doof, blind en kaal geboren. Pas wanneer de zintuigen ontwikkeld zijn, komen de jongen voor het eerst boven de grond.

Twaalf verschillende kreten

In de natuur komen zwartstaartprairiehondjes voor in Canada, de Verenigde Staten en een deel van Mexico. Om met elkaar te communiceren maken de dieren twaalf verschillende kreten. Deze kreten lijken op het geluid dat een jonge hond maakt. Vandaar de naam: 'prairiehond'.

