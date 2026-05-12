Verrassende hereniging in Purmerend: baasjes krijgen poes Gina na 11 jaar terug

Een bijzondere hereniging in Purmerend: poes Gina is na elf jaar weer terug bij haar eigenaren. De kat werd op 5 mei verward aangetroffen nadat iemand haar over de weg zag dwalen.

Volgens Dierenambulance Waterland liep de poes overal tegenaan en leek ze niet meer te beseffen hoe gevaarlijk het verkeer was. Na onderzoek bleek dat Gina blind is. Dankzij haar chip konden medewerkers achterhalen waar ze vandaan kwam.

Verbazing en blijdschap

De contactgegevens leidden naar haar eigenaren, die aanvankelijk dachten dat er sprake was van een vergissing. Zij gingen er al jaren vanuit dat hun kat overleden was. Toen bleek dat het daadwerkelijk om Gina ging, sloeg de verbazing om in blijdschap. Kort daarna volgde een emotionele hereniging tussen de poes en haar baasjes.

Waar Gina de afgelopen elf jaar heeft verbleven en wat er precies met haar is gebeurd, blijft onbekend. Wel heeft ze inmiddels haar warm thuis weer.