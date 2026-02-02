Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vermiste kat in Amsterdam blijkt vast te zitten in muur

Vermiste kat in Amsterdam blijkt vast te zitten in muur

Dieren

Vandaag, 18:58 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

In Amsterdam is een vermiste kat teruggevonden na een opvallende melding. Dat meldt de politie Amsterdam op Instagram. De kat was te horen, maar nergens te zien. Het geluid leek uit een muur te komen.

Daarom ontstond het vermoeden dat de kat vastzat in een spouwmuur, de ruimte tussen twee muren van een pand. De brandweer kwam ter plaatse om te kijken waar het geluid precies vandaan kwam. Ook de politie was betrokken bij de inzet. Omdat de kat al langere tijd vermist was en nauwelijks reageerde, is in een leegstaand pand een deur geopend om beter bij de plek te kunnen komen.

Enkele minuten later kwam de kat zelf uit de muur tevoorschijn. Het dier bleek niet gewond te zijn. Daarna zijn de hulpdiensten weer vertrokken.

Poes Kenya had minder geluk. Zij zat begin dit jaar dagenlang vast in een regenpijp:

Dagenlang vast in regenpijp: poes Kenya gered door brandweer met gaten in muur
0:39

Dagenlang vast in regenpijp: poes Kenya gered door brandweer met gaten in muur

Lees ook

Na 10 jaar is vermiste poes Chickie gevonden: 'Ben zo gelukkig!'
Na 10 jaar is vermiste poes Chickie gevonden: 'Ben zo gelukkig!'
Gekatnapte Poessie honderden kilometers van huis gevonden: 'Hadden het al opgegeven'
Gekatnapte Poessie honderden kilometers van huis gevonden: 'Hadden het al opgegeven'
Heldenduo Tommy en Marcel herenigen vermiste katten met baasjes: 'Hij doet alles voor frikandel'
Heldenduo Tommy en Marcel herenigen vermiste katten met baasjes: 'Hij doet alles voor frikandel'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.