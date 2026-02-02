Vermiste kat in Amsterdam blijkt vast te zitten in muur

In Amsterdam is een vermiste kat teruggevonden na een opvallende melding. Dat meldt de politie Amsterdam op Instagram. De kat was te horen, maar nergens te zien. Het geluid leek uit een muur te komen.

Daarom ontstond het vermoeden dat de kat vastzat in een spouwmuur, de ruimte tussen twee muren van een pand. De brandweer kwam ter plaatse om te kijken waar het geluid precies vandaan kwam. Ook de politie was betrokken bij de inzet. Omdat de kat al langere tijd vermist was en nauwelijks reageerde, is in een leegstaand pand een deur geopend om beter bij de plek te kunnen komen.

Enkele minuten later kwam de kat zelf uit de muur tevoorschijn. Het dier bleek niet gewond te zijn. Daarna zijn de hulpdiensten weer vertrokken.

