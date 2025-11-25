Volg Hart van Nederland
Gekatnapte Poessie honderden kilometers van huis gevonden: 'Hadden het al opgegeven'

Dieren

Vandaag, 16:14 - Update: 1 uur geleden

Een opmerkelijk verhaal. Kat Poessie uit Maastricht werd afgelopen weekend ruim 200 kilometer verderop teruggevonden. Ze dook na bijna drie maanden vermissing op in Schiedam. Vermoedelijk werd ze meegenomen in een auto. Waar ze al die tijd is geweest, weet haar baasje Danielle Weerts niet. "Ik kan nog steeds niet geloven dat ze weer thuis is."

Danielle Weerts had net boodschappen gedaan toen ze zaterdagmiddag gebeld werd door een onbekend nummer. Een meneer uit Schiedam vroeg haar of ze wellicht haar kat kwijt was. "Ik kon het niet geloven, ik begon helemaal te trillen. We hadden de hoop na zo'n lange tijd eigenlijk al opgegeven", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Sinds 31 augustus werd Poessie vermist. Toen ze na een dag nog steeds niet thuis kwam, begon baasje Danielle zich zorgen te maken. De eigenaresse van horecagelegenheid De Dwaze Herder in Maastricht, vertelt dat er vlak bij het restaurant een laadpaal voor Tesla's staat. "Een getuige heeft gezien hoe mensen van een witte Tesla onze kat in een doosje deden, in de auto zetten en vervolgens wegreden", zegt ze.

Ze deed aangifte en zelfs de autofabrikant hielp met zoeken naar Poessie, maar zonder succes.

Poessie ligt graag op het terras van het restaurant van haar baasje:

Danielle Weerts

Danielle Weerts

Dikker geworden

En dan gaat zaterdag dus ineens de telefoon. Een oplettende bewoner in Schiedam had een onbekende kat zien lopen. Toen hij haar controleerde op een chip, bleek het Poessie te zijn en nam hij contact op met haar baasje. "Waar is ze al die tijd geweest? We weten het niet. Maar ze ziet er goed verzorgd uit, ze is zelfs wat dikker geworden."

Na een rit van ruim 2,5 uur heen en terug kan Danielle Poessie eindelijk weer in haar armen sluiten. "Ze heeft de hele weg geslapen. Ik kan nog steeds niet geloven dat ze weer thuis is. We hadden inmiddels al een nieuw katje, dus nu hebben we er twee. Nu maar hopen dat ze dikke maatjes worden."

Danielle en Poessie vlak na haar thuiskomst:

Danielle Weerts

Danielle Weerts

Kidnapper niet gepakt

De komende dagen blijft Poessie nog even binnen om tot rust te komen na haar avontuur. Daarna mag ze weer naar buiten, ondanks dat de 'kidnapper' nog altijd niet gepakt is. "We gaan in ieder geval een briefje op de laadpaal hangen dat Poessie van ons is. Al betwijfel ik of ze hebben kunnen denken dat het een zwerfkat is, zo ziet ze er helemaal niet uit."

Poessies sociale karakter zorgde er waarschijnlijk voor dat ze is meegenomen, denkt Danielle. "Ze is heel aanhankelijk, dus loopt vaak naar mensen toe voor aandacht en snoepjes."

Door Redactie Hart van Nederland

