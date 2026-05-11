Paniek bij kinderboerderij: jonge dwerggeitenlammeren spoorloos

Bij kinderboerderij Dierenvreugd in Nieuw-Vennep zijn sinds maandagochtend jonge dwerggeitenlammeren vermist. De dieren zijn rond 10.45 uur verdwenen en sindsdien ontbreekt ieder spoor.

De kinderboerderij laat weten dat er direct is gezocht, maar zonder resultaat. Ook de politie is inmiddels op de hoogte gebracht van de vermissing.

Volgens Dierenvreugd gaat het om jonge dwerggeitenlammeren. "De lammeren kunnen nog niet zonder hun moeder!", schrijft de kinderboerderij in een oproep op sociale media.

Mensen die de dieren hebben gezien of meer weten over de vermissing, worden gevraagd contact op te nemen met de kinderboerderij of de politie.