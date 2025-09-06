Tientallen dode eenden en ganzen in vuilcontainer in Amsterdam

In een ondergrondse vuilcontainer aan de Buiksloterbreek in Amsterdam-Noord zijn zaterdagmiddag tientallen dode eenden en ganzen aangetroffen. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie na berichtgeving door AT5.

De politie kwam ter plaatse na een melding over geuroverlast, waardoor het vermoeden ontstond dat er mogelijk sprake was van een menselijk lijk. Volgens de woordvoerster kwam er een "penetrante geur" uit de container. Toen deze werd leeggehaald, werden meerdere blauwe vuilniszakken aangetroffen met daarin in totaal ongeveer vijftig tot zestig dode dieren.

Wat er precies met de dieren is gebeurd en hoe ze in de container terecht zijn gekomen, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

ANP